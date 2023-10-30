В Магнитогорске пьяный водитель-бесправник устроил погоню с полицией

Инспекторам ДПС пришлось применить оружие

В Магнитогорске экипаж ДПС, патрулируя ночью город, заметил легковушку с тонированными передними стеклами. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако тот увеличил скорость. Сотрудники ГИБДД устроили погоню, которая закончилась стрельбой. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушитель, пытаясь скрыться, поехал в сторону выезда из города. Он вел машину опасно: выезжал на встречную полосу и проезжал на красный. К преследователям присоединились находившиеся поблизости экипажи.

«Инспекторы ДПС через громкоговорители неоднократно требовали от водителя остановиться, а также предупреждали о применении табельного оружия. Однако нарушитель не сбавлял скорость», — пояснили в областной полиции.

Когда машины выехали за пределы жилой зоны, полицейские применили табельное оружие. Сперва прозвучали предупредительные выстрелы, затем инспекторы начали стрелять по колесам. Легковушка остановилась, водитель попытался сбежать, но его остановили.

«Гонщиком» оказался пьяный 20-летний житель поселка Форштадт Верхнеуральского района. Молодой человек не имел водительских прав.

Инспекторы ДПС составили семь административных протоколов. Ленинский районный суд Магнитогорска вынес решение об административном аресте водителя на пять суток.

Напомним, на дорогах Челябинской области за неделю остановили более 300 пьяных водителей. 32 из них ждет уголовная ответственность.