В Магнитогорске пьяный мужчина выстрелил в подростка на детской площадке

Парень пытался защитить свою бабушку от нападок стрелка

В Магнитогорске 40-летний нетрезвый мужчина решил со своими детьми прогуляться во дворе. Там он повздорил со встреченной пенсионеркой, которая также вышла на прогулку с шестилетней внучкой. У мужчины был с собой пневматический пистолет, и результатом ссоры едва не стала травма 16-летнего парня, вступившегося за бабушку. Факт стрельбы «Первому областному» подтвердили в пресс-службе областной полиции.

Об инциденте сегодня, 31 мая, рассказала в соцсети мать девочки и едва не пострадавшего подростка. Она поделилась, что когда вернулась с работы, увидела во дворе плачущую дочь.

«Говорит, что ее брата убили. Меня начинает трясти, я не понимаю, в чем дело. В этот момент из-за угла дома выбегает бабушка моих детей и ищет моего сына. Спасибо Господу, из-за угла дома выбегает мой сын. Дочка сильно испугалась, так как видела, как стреляют в ее брата, поэтому такие выводы», — рассказала женщина.

Оказалось, что когда бабушка с внучкой вышли на прогулку, подросток остался дома. Однако позже парень услышал из окна крики и вышел, чтобы вступиться за пенсионерку. Тогда пьяный мужчина переключился на подростка — начал стрелять из пневмата в его сторону. Парень успел отбежать за дерево и чудом уцелел.

Семья подростка написала на стрелка заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по региону «Первому областному» сообщили, что подробные обстоятельства происшествия устанавливаются.