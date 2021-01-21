В Магнитогорске пьяный мужчина угрожал соседке пистолетом

На помощь женщине пришли сотрудники Росгвардии

В Магнитогорске Челябинской области местная жительница поссорилась с соседом. Да так, что тот начал угрожать физической расправой и даже достал оружие. На помощь женщине пришли сотрудники Росгвардии. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел 17 января в одном из домов, расположенных на улице Карла Маркса. Местная жительница поссорилась со своим соседом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. В результате обезумевший магнитогорец зашел в свою квартиру, взял пистолет, вышел обратно на лестничную площадку и начал угрожать соседке. Испугавшись, женщина спряталась в своей квартире, но мужчина не успокоился: он начал угрожать ей физической расправой и стучать в дверь ее квартиры ногами. Тогда женщина позвонила в полицию, а правоохранители сообщили о случившемся росгвардейцам. Последние незамедлительно выехали на место происшествия, но на момент их прибытия дебошир уже успокоился.

«К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась 39-летняя жительница дома. Она указала место проживания обидчика. Мужчина сам открыл дверь сотрудникам вневедомственной охраны и по требованию предъявил документы. Им оказался 58-летний магнитогорец»,— уточнили в ведомстве.

В квартире местного жителя росгвардейцы обнаружили пневматический пистолет. Для дальнейших разбирательств мужчина был отправлен в полицию.