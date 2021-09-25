В Магнитогорске пьяный мужчина ударил ножом прохожего

Пострадавший скончался, а подозреваемого в убийстве задержали сотрудники Росгвардии

В Магнитогорске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве мужчины. Возбуждено уголовное дело, сообщили накануне, 24 сентября, в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночь на 23 сентября на улице Пионерской около одного из жилых домов. По словам очевидцев, местный житель ударил ножом неизвестного мужчину. На место ЧП сразу же вызвали бригаду скорой помощи и полицию, правоохранители вызвали сотрудников Росгвардии. Прибывшим уже через пять минут росгвардейцам сообщили, что раненый скончался, а подозреваемый проживает в доме на этой же улице.

«По указанию дежурного сотрудники группы задержания совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы прошли на адрес, указанный очевидцами. Дверь квартиры открыл мужчина в состоянии алкогольного опьянения, схожий по приметам, указанным очевидцами. Он вышел на лестничную клетку и продолжал вести себя агрессивно и размахивать руками. Росгвардейцы задержали гражданина и передали сотрудникам патрульно-постовой службы. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель»,— уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственно-оперативная группа изъяла из квартиры задержанного несколько ножей.