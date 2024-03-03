В Магнитогорске провели рейд по выявлению водителей-неплательщиков штрафов

В мероприятии приняли участие полицейские и судебные приставы

В Магнитогорске Челябинской области прошло рейдовое мероприятие «Должник», в рамках которого полицейские совместно с судебными приставами останавливали автомобилистов и проверяли их на наличие задолженностей и неоплаченных административных штрафов. Также водителям рассказывали об ответственности в случае неуплаты, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

«Представитель службы судебных приставов проверяла водителей на наличие задолженностей по оплате административных штрафов, налогов, кредитных обязательств и коммунальных платежей. При наличии неоплаченных штрафов за нарушение ПДД РФ на сумму свыше 10 тысяч рублей на имущество должника накладывается арест. В ходе проведения мероприятия выявлено пять должников. Им вручены повестки о явке в службу судебных приставов»,— рассказали в ведомстве.

В отношении должников составили протоколы о неуплате административного штрафа в установленный законом срок (часть 2 статьи 20.25 КоАП РФ).

Кроме того, водителям рассказали о том, что в рамках исполнительного производства предусмотрен арест банковских счетов, наложение запрета на регистрацию машин, наложение ограничения на пользование водительским удостоверением, запрет на выезд за пределы Российской Федерации, арест движимого и недвижимого имущества.

Ежемесячно в Магнитогорске выписывают около пяти тысяч штрафов. Более 80% из них оплачивают. За два месяца 2024 года в службу судебных приставов для принудительного исполнения направлено свыше 1300 постановлений на сумму около миллиона рублей. На сегодняшний день свыше 700 тысяч рублей уже взыскано.