В Магнитогорске пропавшего учителя физкультуры нашли мертвым

О причинах гибели не сообщается

В Магнитогорске нашли мертвым 30-летнего учителя физкультуры школы № 10 Данила Лисьянского. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

О причинах гибели мужчины не сообщается. Под постом в социальной сети о гибели педагога друзья, коллеги и ученики пишут многочисленные соболезнования семье.

«Соболезнования семье. Царствия небесного Данилу Сергеевичу, отличный педагог, невозможно поверить», — написала Наталья Савельева.

«Какой ужас. Мои соболезнования родным и близким», — комментирует Алина Инюшина.

«Данил Сергеевич, мы будем помнить вас, спасибо за годы работы с нами», — поделился учащийся Артем Закиев.

Напомним, Данил Лисьянский пропал 18 апреля. Вечером он вышел из квартиры родителей, но к себе домой так и не вернулся.