В Магнитогорске пропала 14‑летняя школьница

Девочка не пришла домой ночевать

В Магнитогорске полиция и волонтеры разыскивают 14-летнюю Веронику Горохову. Она ушла из дома по улице Галиуллина, 18/3 накануне и перестала выходить на связь, сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Рост 160—165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», — говорится в ориентировке.

Была одета в розовый вязаный свитер с рисунком оленя, темно-синие джинсы и желтые кеды.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда 8-800-300-8599.