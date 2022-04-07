В Магнитогорске полиция и волонтеры разыскивают 14-летнюю Алену Кузнецову. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».
Девочка ушла из дома по проспекту Ленина, 90/1 накануне, 6 апреля, в 14 часов и до сих пор не вернулась.
«Была одета в черную матерчатую куртку до пояса и розовую кофту с капюшоном», — говорится в ориентировке.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда «Легион Спас» 8-800-300-85-99.