В Магнитогорске пропала 13‑летняя школьница

Девочка не ночевала дома

В Магнитогорске полиция и волонтеры разыскивают 13-летнюю Дарью Широкову, которая ушла из дома № 43 на улице Чайковского накануне, 3 апреля, сообщает поисковый отряд «Альфа Спас».

«Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Была одета в черную куртку, белую рубашку, черные брюки и белые кроссовки. С собой у школьницы был серый рюкзак», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда 8-963-094-50-85.