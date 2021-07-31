В Магнитогорске пропал обладатель Кубка Гагарина-2014 Александр Печурский

Хоккеист ушел из дома около двух недель назад и перестал выходить на связь

В Магнитогорске разыскивают экс-хоккеиста «Металлурга» 31-летнего Александра Печурского. Как сообщает поисковая служба «Легион-СПАС», спортсмен не выходит на связь с 13 июля.

«Печурский Александр Алексеевич в период с 10 июля по 13 июля 2021 года ушел с адреса: город Магнитогорск, ул. Труда, 3, и с тех пор его местонахождение неизвестно»,— говорится в ориентировке.

Приметы: рост 183 сантиметра, спортивного телосложения, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка. Во что был одет спортсмен — неизвестно.

Информацию о местонахождении Печурского просят сообщать по телефону: 8-800-300-85-99.

Как сообщает издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на свой источник, хоккеист имел финансовые проблемы, и, возможно, скрывается от кредиторов.

Отметим, в составе «Металлурга» Александр Печурский выиграл Кубок Гагарина-2014. Также на его счету один матч за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз». С 2019 года хоккеист выступал за новокузнецкий «Металлург».