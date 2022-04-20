В Магнитогорске пропал 30-летний учитель физкультуры

Поиски ведут полицейские и волонтеры

В Магнитогорске пропал 30-летний учитель физкультуры школы № 10 Данил Лисьянский. Мужчина вышел из квартиры родителей по улице Зеленый Лог 18 апреля вечером, но к себе домой так и не пришел. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«На вид 30—35 лет, рост 187 сантиметров. Телосложение спортивное, волосы русые, стрижка короткая, русая борода, голубые глаза. Был одет в ветровку серо-черного цвета, серые штаны с черными лампасами и белые кроссовки», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Данила Лисьянского, просят обратиться в любой отдел полиции или по телефону поискового отряда «Легион Спас»: 8-800-300-85-99.

Ученики и педагоги школы № 10 также участвуют в поисках и волнуются за учителя.

«Надеемся, что вернется Данил Сергеевич… всей школой надеемся», — написал школьник в социальной сети.

«Организуйте поиски, сегодня вся школа и дети переживают», — поделилась Оксана Андрианова.