В Магнитогорске произошел пожар на вещевом рынке

Спасатели боролись с огнем более пяти часов

Вечером 26 марта в Магнитогорске произошел пожар на территории вещевого рынка, расположенного по улице Автомобилистов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, пожарные работали по повышенному номеру сложности. Пострадавших нет.

ЧП произошло в 18:17. На момент прибытия спасателей горели кровли павильонов на площади около 1000 квадратных метров. На месте было создано четыре боевых участка, работало 75 человек и 23 единицы техники.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 23:30. Причины ЧП предстоит определить сотрудникам отделения дознания.