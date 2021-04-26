В Магнитогорске при выполнении трюка загорелся артист-факир

Мужчину доставили в больницу с ожогами лица

Во время закрытия мероприятия «Библионочь» в Магнитогорске выступал артист с фаер-шоу. В момент выполнения трюка пламя перекинулось мужчине на лицо.



О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. Кто-то из гостей мероприятия снимал выступление на камеру на улице Тевосина возле библиотеки № 10. Факир поджог посох с двух сторон, подул на пламя, и оно резко перекинулось ему на лицо. Очевидцы бросились на помощь артисту, приложили к лицу тряпку и потушили огонь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с ожогами. Позже его отпустили, назначив амбулаторное лечение, поскольку поражения кожи оказались небольшими.

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