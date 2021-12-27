В Магнитогорске при столкновении микроавтобуса и легковушки пострадала 19-летняя девушка

Водитель «Дэу-Нексия» выехал на полосу встречного движения

Рядом с домом № 16б по Дачному шоссе в Магнитогорске столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Пострадала 19-летняя пассажирка легковушки. Об этом сегодня, 27 декабря, Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД УМВД России по Магнитогорску.

ДТП случилось накануне вечером. 21-летний водитель «Дэу-Нексия» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Луидор».

«Автобус выехал за пределы проезжей части, врезался в электроопору и перевернулся. В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка „Дэу-Нексия“. Ей назначено амбулаторное лечение», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

В микроавтобусе пассажиров не было. Никто не пострадал.