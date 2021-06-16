В Магнитогорске при столкновении легковушки и грузовика погиб мужчина

Водитель иномарки получила травмы

Сегодня, 16 июня, на улице Комсомольской в Магнитогорске водитель иномарки выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовой «Газелью». Погиб пассажир легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась в 15:15. 24-летняя девушка за рулем «Шевроле» не справилась с управлением, выехала на трамвайные пути попутного и встречного направлений, а затем лоб в лоб столкнулась с автомобилем «Газель» под управлением 62-летнего мужчины. В результате ДТП 50-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель легковушки получила телесные повреждения. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сегодня в Челябинске при столкновении ПАЗа и легковушки пострадали пассажирки обеих машин.