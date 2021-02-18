В Магнитогорске при пожаре в квартире погиб мужчина

Более 20 человек были эвакуированы

В многоквартирном доме по улице Карла Макса, 23 в Магнитогорске произошел пожар. Возгорание было обнаружено в квартире на первом этаже. В результате ЧП погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Всё произошло накануне вечером. Очевидцы сообщили о возгорании на первом этаже в трехэтажном жилом доме.

«Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение вещей в квартире на первом этаже. Площадь горения составила 20 метров», — сообщили Первому областному информагентству в региональном МЧС.

Квартиры самостоятельно покинули 10 человек, еще 12 человек, в том числе троих детей, вывели на улицу пожарные.

В результате ЧП погиб хозяин горевшей квартиры. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.