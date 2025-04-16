В Магнитогорске пресекли незаконную торговлю алкоголем

Изъятая продукция направлена на экспертизу

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задержали 54-летнего мужчину, хранившего и продававшего более 3800 литров немаркированной спиртосодержащей продукции (761 пятилитровая бутылка), сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Предполагаемая стоимость изъятого товара составляет свыше 320 тысяч рублей.

Житель Магнитогорска реализовывал алкоголь по предварительным заказам.

«Изъятая продукция направлена на экспертизу для определения состава, в том числе наличия метилового спирта», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).