В Магнитогорске пресекли деятельность ячейки экстремистской религиозной организации

Суд вынес приговор организатору запрещенной деятельности

Житель Магнитогорска признан виновным в организации деятельности экстремистской организации. Он проводил на территории города собрания запрещенной в России религиозной группы, сообщили в пресс-центре УФСБ по Челябинской области.

Установлено, что религиозная группа была аффилирована с «Управленческим центром Свидетели Иеговы в России»* (*деятельность признана экстремистской и запрещена Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года).

На основании представленных УФСБ материалов в отношении 63-летнего мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ. Орджоникидзевский районный суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с руководством в работе религиозных организаций.

Решение вступило в законную силу.

Управление на постоянной основе ведет деятельность по выявлению и пресечению эпизодов незаконной деятельности участников религиозной организации «Свидетели Иеговы»*, участники которой осуществляют экстремистскую деятельность, проводя встречи и индивидуальные занятия с населением по изучению запрещенных литературных источников, пропагандируя превосходство религиозной организации над другими религиозными учениями. Иеговисты проповедуют ряд деструктивных постулатов: неподчинение законам государства, непризнание государственной символики, превосходство своей религии над другими, запрет на военную службу и участие в общенародных выборах, отречение от семьи, отказ от переливания крови, распространяя среди населения запрещенную литературу.