В Магнитогорске пресекли деятельность ОПГ, вовлекавшей детей в проституцию

Четверым участникам банды вынесли приговоры

В Магнитогорске огласили приговоры четверым участникам организованной преступной группы, деятельность которой была пресечена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

«По данным следствия, задержанные были организаторами и участниками банды, которая на протяжении длительного времени специализировалась на грабежах, похищении людей, вымогательстве, организации и вовлечении в занятия проституцией, в том числе несовершеннолетних. Преступления зачастую совершались группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ, было расследовано СУ СКР по региону.

Четыре гражданина РФ были признаны виновными по пяти статьям УК РФ. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска назначил виновным наказание от шести до семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов.