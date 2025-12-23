В Магнитогорске пресечена деятельность подпольного склада с немаркированным алкоголем и табаком

Из незаконного оборота изъято контрафакта на 350 тысяч рублей

В Магнитогорске ликвидировали нелегальный склад алкоголя. По предварительным данным, из незаконного оборота изъято 2000 единиц табачных изделий различных марок и 170 литров крепкого алкоголя. Общая стоимость изъятой продукции превышает 350 тысяч рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Крупную партию товаров без обязательных акцизных марок обнаружили в одном из гаражей по улице Советской. На место были вызваны представители Роспотребнадзора. В результате оперативной работы был задержан 54‑летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте продукции.

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

«Реализация мероприятий по декриминализации сферы потребительского рынка будет продолжена. Сотрудниками органов внутренних дел принимаются все необходимые меры по изъятию из оборота товаров сомнительного качества, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения», — говорится в сообщении.

Употребление немаркированного алкоголя может привести к тяжелым отравлениям и летальному исходу из-за неизвестного состава и возможного содержания метанола.