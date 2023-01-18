В Магнитогорске предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 2 миллиона рублей

По версии следствия, женщина разместила объявление об инвестициях в несуществующий проект

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Магнитогорску выявили два эпизода мошенничества с деньгами инвесторов (части 3, 4 статьи 159 УК РФ). Под домашний арест отправили 26-летнюю предпринимательницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая формально создала ООО и разместила в социальных сетях рекламу о строительстве спортивного комплекса в Республике Башкортостан.

«Несуществующий проект привлек внимание инвесторов, которых устроили вымышленные процентные условия по кредитованию. В итоге они заключили договор инвестиционного займа. В документах были прописаны процентные соотношения ежемесячных выплат от вложенных сумм. Однако в какой-то момент выплаты перестали поступать на счета граждан, инвестировавших свои сбережения», — рассказали в региональном полицейском главке.

Жертвами предпринимательницы стали пенсионер и работник крупного предприятия.