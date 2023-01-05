В Магнитогорске предприниматель попала под шесть уголовных дел за аферу с инвестициями

Молодая женщина обещала землякам проценты от вложений в несуществующий спорткомплекс

В УМВД по Магнитогорску возбуждены шесть уголовных дел в отношении местной женщины-предпринимателя. По данным следствия, она выманила у граждан более трех миллионов рублей якобы для строительства спортивного комплекса на территории Башкортостана, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по региону.



Как следует из материалов уголовных дел, возбужденных по статье УК РФ «Мошенничество», обвиняемая создала ООО и разместила в соцсетях ложную рекламу о строительстве на территории соседней республики спортивного комплекса. Девушка предлагала гражданам вложиться в стройку и получать дивиденды.

Фейковый проект заинтересовал шесть человек, они заключили с обвиняемой договоры инвестиционного займа на общую сумму свыше трех миллионов рублей. В документах стороны прописали размер ежемесячных выплат. Однако вскоре деньги перестали поступать на счета обманутых.

Сотрудники следственного отдела УМВД по Магнитогорску продолжают работать над делами и устанавливают причастность обвиняемой к другим эпизодам. Сама предприниматель по решению суда находится по домашним арестом.