В Магнитогорске правоохранители установили подростка-лжеминера

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из областного УФСБ установлен 15-летний житель Магнитогорска, который в течение нескольких дней сообщал информацию о якобы «минировании» финансовой организации.

На каждое поступающее сообщение незамедлительно реагировали сотрудники правоохранительных органов. Для проверки сведений проводился весь комплекс необходимых мероприятий во взаимодействии с коллегами из иных экстренных служб. В результате информация каждый раз не подтверждалась.

«С подростком работают оперативники и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. За заведомо ложное сообщение о существующей угрозе следствием УМВД России по Магнитогорску в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ», — уточнили в пресс-служба МВД России по Челябинской области.