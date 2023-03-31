В Магнитогорске пожилой водитель сбил на пешеходном переходе двух школьников

Дети доставлены в больницу

Утром 31 марта в Магнитогорске 68-летний водитель сбил двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в пятницу в пресс-службе городской полиции.

ДТП произошло в районе дома 17 на улице Ленинградской. В результате наезда несовершеннолетние пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.

Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Челябинска, которая 29 марта, будучи за рулем автомобиля «Ниссан», сбила двоих ехавших на электросамокате подростков.

Фигурантом уголовного дела также стал водитель фуры, насмерть задавивший пешехода в Челябинске.