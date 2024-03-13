В Магнитогорске пожилая женщина кормила ребенка из мусорных баков

О странной ситуации рассказала очевидица

В одном из дворов по улице Карла Маркса очевидица заметила у мусорных баков пожилую женщину, которая, по ее словам, рылась в мусорном баке и кормила отходами маленькую девочку. Об этом свидетельница событий рассказала в социальной сети.

«На мое возмущение эта старая женщина схватила девочку за руку и убежала, именно убежала. Я догонять не стала. Возможно, старый человек, уже синдром Плюшкина, я не врач и не могу судить. Но девочка маленькая рядом с ней, даже не школьница», — написала Евгения Федорова в группе «Черное и белое» во «ВКонтакте».

Женщина просит обратить внимание социальных служб на этот инцидент.