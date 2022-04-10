В Магнитогорске пожар в квартире тушили почти 20 человек

Эвакуация понадобилась шести жильцам

Сегодня днем, 10 апреля, в Магнитогорске в пятиэтажном доме произошло возгорание. На пожаре работали почти 20 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в одной из квартир на третьем этаже дома, расположенного на улице Металлургов, 3. Прибывшие на место пожарные эвакуировали с помощью спасательных комплектов двух человек, еще четверо покинули дом самостоятельно. Вскоре пожар в помещении потушили.

«Пострадавших и погибших нет. От МЧС привлекалось 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, 9 апреля в Челябинске на улице Захаренко в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. Помощь спасателей понадобилась маме с четырехлетним ребенком. По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность при курении.

Еще один пожар произошел в частном доме в Кыштыме в ночь на 9 апреля. Спасатели во время тушения обнаружили тело человека, его личность устанавливается.