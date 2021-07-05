В Магнитогорске после столкновения с легковушкой перевернулся автомобиль такси

Водители не пострадали

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Сегодня, 5 июля, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советской Армии в Магнитогорске перевернулся на крышу автомобиль службы такси. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась утром. 20-летний водитель «Рено Логан» по не установленным пока обстоятельствам столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21102», за рулем которого находилась 40-летняя женщина. От удара иномарка перевернулась на крышу.

«Машины получили механические повреждения. Водители не пострадали», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

18 июня на перекрестке улиц Мира и Румянцева в Металлургическом районе Челябинска при столкновении двух легковушек одна из них перевернулась на крышу.

17 июня таксист «Рено» не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего машина опрокинулась и столкнулась с автомобилем «Скания». В аварии пострадал сам таксист.

