Следственные органы СКР по Челябинской области начали уголовное производство после инцидента во дворе дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске: 14-летний пользователь арендного электросамоката сбил 8-летнего мальчика, сообщает СУ СК России по Челябинской области.
Поводом послужили сообщения в СМИ и соцсетях. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.
Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия.