В Магнитогорске после наезда электросамоката на школьника возбудили уголовное дело

Восьмилетний мальчик попал под колеса во дворе дома

Следственные органы СКР по Челябинской области начали уголовное производство после инцидента во дворе дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске: 14-летний пользователь арендного электросамоката сбил 8-летнего мальчика, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Поводом послужили сообщения в СМИ и соцсетях. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия.