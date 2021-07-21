В Магнитогорске после благоустройства пляжа стоки сливали в реку Урал

Проектировщик выполнил работу с фиктивными документами

Магнитогорская природоохранная прокуратура вскрыла нарушения закона при выполнении муниципального контракта по благоустройству. После проверки реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» выяснилось, что проектировщику может грозить уголовная ответственность, сообщает прокуратура Челябинской области.

При благоустройстве территории, прилегающей к Центральному стадиону Магнитогорска, и городского пляжа выявлены нарушения водного и градостроительного законодательства.

«Строительство велось с отступлениями от проектной документации, локальные очистные сооружения, обеспечивающие защиту водохранилища на реке Урал, не установлены. Система водоотведения в соответствии с проектом не смонтирована, несмотря на то, что данный этап работ завершен, оборудованы не предусмотренные проектом водопропускные лотки, которые функцию очистки не выполняют», — прокомментировали в прокуратуре.

«Кроме того, эксплуатация городского пляжа в районе монумента „Тыл—Фронту“ осуществляется в отсутствие договора водопользования, правообладатель земельного участка под размещение пляжа не определен, что создает угрозу жизни и здоровью граждан ввиду отсутствия контроля за его содержанием»,

— добавили в ведомстве.

Кроме того выяснилось, что проектировщик ООО «РубежСтрой» не провел инженерно-экологические изыскания, на которые получил бюджетные деньги. Также организация представила фиктивные протоколы аккредитованной лаборатории и фиктивное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области в г. Магнитогорске» о проведении испытаний на предмет радиационной безопасности.

Теперь главе Магнитогорска внесено представление. В нем поставлен вопрос об установке локальных очистных сооружений в полном объеме, принятии мер к определению собственника городского пляжа и заключении договора водопользования на его использование, проведении претензионной работы и инженерно-экологических изысканий на территории парка в полном объеме. В отношении проектировщика работ ООО «РубежСтрой» материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследованиям по ст. 159 УК РФ (мошенничество).