В Магнитогорске полиция нашла мужчину, оставившего коляску с ребенком на улице

Отца могут оштрафовать по статье КоАП РФ

Магнитогорская полиция провела профилактическую беседу с отцом, который оставил плачущего ребенка в коляске на улице, а сам ушел в магазин. Об этом сегодня, 18 марта, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, резонансный случай произошел вечером 13 марта. Прохожий увидел на безлюдной улице коляску, в которой плакал младенец. Мужчина снял происшествие на видео, а через несколько минут в кадре появился отец ребенка. Родитель объяснил, что ненадолго зашел в магазин. Прохожего такой аргумент явно не устроил, поскольку видеозапись инцидента сразу облетела паблики. Полицейские нашли отца, который оставил ребенка на улице.

«С семьей провели профилактическую беседу. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ („Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“). Материалы переданы в отдел по делам несовершеннолетних», — рассказали в региональном полицейском главке.

Санкция статьи предполагает штраф от ста до пятисот рублей.