В Магнитогорске полицейского подозревают в хищении сигарет со склада улик

Сотрудник МВД уволен, проводится дальнейшая проверка

Сотрудники полицейского главка в Челябинской области, проверяя сохранность изъятых в рамках уголовных дел немаркированных сигарет на складе в Магнитогорске, обнаружили, что часть вещдоков отсутствует. При проведении внутренней служебной проверки выяснилось, что к хищению сигарет причастен один из магнитогорских полицейских. Мужчина уволен из органов внутренних дел, проверка продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Немаркированные сигареты были изъяты в рамках расследования двух уголовных дел, возбужденных по статье 171.1 УК РФ, и помещены на склад улик, расположенный в Магнитогорске. В ходе дальнейшей ревизии выяснилось, что часть сигарет пропала. В полиции начали внутреннюю проверку с привлечением сотрудников из регионального УФСБ России.

«В результате проведения оперативных мероприятий была установлена группа лиц, возможно, причастных к данному противоправному деянию. Также выяснилось, что один из них является сотрудником УМВД России по Магнитогорску, который в настоящее время уже уволен из органов внутренних дел. После проведения дальнейшего комплекса мероприятий в кратчайшие сроки большая часть похищенной продукции была обнаружена и возвращена на склад»,— уточнили в ведомстве.

Руководитель областного полицейского главка назначил служебную проверку, в ходе которой будет дана оценка организации работы и контролю руководителями управления МВД по Магнитогорску. Они понесут наказание вплоть до увольнения.