Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника полиции из Магнитогорска. Правоохранитель подозревается в совершении кражи.
По версии следствия, с июня по сентябрь подозреваемый похищал продукты и другие товары из сетевых магазинов Магнитогорска.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
На данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения, расследование продолжается.