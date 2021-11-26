В Магнитогорске полицейский на служебном авто сбил пожилого пешехода

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение

На улице Советской в Магнитогорске 67-летний мужчина попал под колеса полицейского автомобиля «Форд Фокус». За рулем находился сотрудник правоохранительных органов. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Водитель наехал на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. За рулем находился сотрудник одного из подразделений УМВД по Магнитогорску. Согласно результатам медосвидетельствования, он был трезв», — сообщили в региональном полицейском главке.

Пешехода осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение. От госпитализации мужчина отказался.