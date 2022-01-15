В Магнитогорске полицейские задержали водителя, разбившего пять автомобилей

После совершения ДТП нарушитель скрылся с места аварии

В Магнитогорске местный житель протаранил пять автомобилей, припаркованных на стоянке, и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, задержали его и составили два административных материала, сообщили 15 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в вечернее время около дома № 11 по улице Строителей. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили пять поврежденных автомобилей и пластиковые фрагменты корпуса скрывшегося транспорта, которые позволили установить его марку и цвет.

«В течение короткого времени в трех кварталах от места ДТП во дворах был обнаружен брошенный автомобиль с характерными повреждениями передней части. В ходе дальнейшей работы установлен собственник автомобиля, которым оказалась мать водителя. Женщина пояснила, что сын не проживает с ней, и кто был за рулем транспортного средства она не знает. Оперативниками уголовного розыска УМВД на основе имеющейся информации определено место возможного нахождения 38-летнего мужчины, и по месту его проживания полицейскими он был задержан»,— сообщили в ведомстве.

Правонарушитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, признался в совершении массового ДТП. По его словам, он не справился с управлением, а место аварии покинул, испугавшись последствий. При этом мужчина заверил правоохранителей, что употребил спиртное уже после того, как вернулся домой.

«В отношении мужчины за оставление места ДТП, а также за невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому водитель причастен, составлены административные материалы по части 2, 3 статьи 12.27 КоАП РФ. Материалы административных дел направлены в мировой суд Ленинского района Магнитогорска»,— уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Нарушителю грозит арест до 15 суток, штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до полутора лет.