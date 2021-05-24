В Магнитогорске полицейские задержали похитившего телефон молодого человека

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы

В Магнитогорске местная жительница осталась без сотового телефона после того, как помогла молодому человеку. Возбуждено уголовное дело. Подробнее рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Магнитогорску.

Потерпевшая сразу же написала заявление в полицию, в котором сообщила, что на улице к ней обратился молодой человек с просьбой одолжить сотовый телефон для совершения звонка. Как только гаджет оказался у него в руках, он сразу же скрылся. Ущерб девушка оценила в 8 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по городу Магнитогорску задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель Агаповского района, 1985 года рождения, не имеющий постоянного места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он пояснил, что похищенное имущество хотел реализовать, а денежные средства потратить на собственные нужды»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный телефон полицейские изъяли, после проведения необходимых мероприятий он будет возвращен владелице.