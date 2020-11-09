В Магнитогорске полицейские задержали мужчину с наркотиками

Он собирался сбыть «синтетику» через интернет.

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В Магнитогорске полицейские задержали 27-летнего местного жителя. При себе у мужчины нашли более 47 граммов синтетического наркотика.

Установлено, что запрещенное вещество мужчина хотел сбыть через интернет при помощи тайников-закладок. Добавим, что подозреваемый нигде не работает, ранее был судим.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 20 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.