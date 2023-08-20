В Магнитогорске полицейские задержали иностранца, распространяющего героин

У молодого человека обнаружили более 36 граммов наркотика

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали 23-летнего иностранца, подозреваемого в распространении наркотиков. В отношении парня возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

Молодого человека задержали во время организации закладок на одной из улиц города. При себе у него оказалось пять свертков с героином общей массой почти два грамма. Еще чуть более 34 граммов запрещенного вещества правоохранители нашли в съемной квартире мигранта. Часть наркотика также была расфасована для дальнейшей продажи.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские разыскивают других причастных к совершению преступления.