В Магнитогорске полицейские задержали фальшивомонетчиков

Мужчины пытались расплатиться поддельной купюрой в магазине

В Магнитогорске полицейские задержали двух жителей Башкортостана, которые расплачивались в магазинах поддельными купюрами. В их отношении возбуждены уголовные дела, сообщили 23 января в пресс-службе управления МВД России по Магнитогорску.

44-летнего и 42-летнего мужчин сотрудники полиции задержали в одном из торговых центров Магнитогорска: они пытались расплатиться поддельной купюрой номиналом две тысячи рублей, однако продавец заметил фальшивку и вызвал полицию.

По месту жительства одного из задержанных правоохранители обнаружили и изъяли еще 50 поддельных купюр, а также изъяли фальшивые деньги в тех магазинах, где злоумышленники уже успели ими расплатиться.

«В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации („Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг“). В ходе следствия доказана причастность граждан к 11 эпизодам преступной деятельности»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.