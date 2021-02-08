В Магнитогорске полицейские выявили притон, организованный в квартире

Владельцу жилища грозит до четырех лет лишения свободы

Полиция Магнитогорска выявила притон, организованный в квартире 33-летнего местного жителя. Возбуждены уголовное и административные дела. О этом сегодня, 8 февраля, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела полиции «Правобережный» Управления МВД России по городу Магнитогорску в ходе розыскных мероприятий выявили притон для потребления наркотических средств.

По данным полиции, 33-летний местный житель регулярно предоставлял наркозависимым лицам помещение своей квартиры для употребления веществ. Силовики осмотрели жилище, обнаружили и изъяли предметы, которые используют употребляющие наркотики.

По факту потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (статья 6.9 КоАП РФ) составлены административные протоколы. Хозяин квартиры и его «постояльцы» могут заплатить штраф до 5 тысяч рублей или провести в камере до 15 суток.

Кроме того, по факту организации либо содержания притонов или систематического предоставления помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 232 УК РФ). Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.