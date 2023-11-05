В Магнитогорске полицейские всю ночь искали ушедшую из дома 16-летнюю девушку

Подросток нашелся к утру

В Магнитогорске Челябинской области полицейские всю ночь искали ушедшую из дома 16-летнюю девушку. К утру она была найдена и передана родителям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение полицейским ночью 5 ноября поступило от местной жительницы. Она сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась. Она сама предпринимала попытки найти ее, но они не увенчались успехом.

«После поступления информации полицейские незамедлительно приступили к поискам девушки. На протяжении всей ночи сотрудники ОВД проверяли места ее возможного нахождения, опрашивали друзей и знакомых, посещали площадки, скверы и парки, где собирались компании ребят. В результате принятых мер к утру местонахождение подростка было установлено. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели с ней профилактическую беседу и передали родителям»,— уточнили в ведомстве.

В полицейском главке обратили внимание на то, что уходы детей из дома связаны с условиями воспитания. Родители должны выстроить отношения с ребенком так, чтобы он не чувствовал ни гиперопеку, ни отсутствие контроля.

Накануне в Аргаяшском районе искали восьмилетнего мальчика, который ушел кататься на велосипеде. Нашли ребенка погибшим: он гулял по замерзшему пруду, но провалился в воду и утонул.