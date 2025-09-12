В Магнитогорске полицейские вернули 2 млн четырем жертвам телефонных мошенников

Кроме того, задержан 18-летний курьер, он приехал из Златоуста

В Магнитогорске полицейские вернули более 2 миллионов рублей обманутым пенсионерам и с поличным задержали курьера мошенников. Об операции, которую провели бдительные коллеги из угрозыска Магнитки, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что полицейские случайно заметили в одном из дворов Ленинского района пенсионера, который вышел из подъезда с черным пакетом и сел в такси. Силовики заподозрили, что мужчина мог стать жертвой мошенников, решили проследить за авто. И оказалось, не зря.

«Мужчина приехал к дому в центре города, где его ждала женщина, после короткого разговора передал ей сверток. В течение двух часов к женщине с той же целью приехали еще две гражданки. Потом женщина сходила домой и уже сама вышла из подъезда с черным пакетом в руках и встретилась с молодым человеком, которому отдала свою ношу», — рассказала Ирина Волк.

Конечного адресата задержали — это оказался 18-летний житель Златоуста, который нашел работу курьера через мессенджер. Сама женщина тоже оказалась жертвой мошенников и действовала по их указанию. К себе в квартиру она возвращалась для того, чтобы добавить к полученной сумме средства из собственных накоплений.

«Предварительно установлено, что сначала аферисты связывались с гражданами под видом операторов сотовой связи и предлагали сменить абонентский номер. Через некоторое время пенсионерам звонили сообщники и сообщали, что за время предыдущего разговора на них якобы оформили доверенность в банке для перевода денежных средств за границу и предлагали „помощь по сохранению денег“: передать наличность человеку, который представится сотрудником правоохранительных органов. В дальнейшем деньги переводились на подконтрольные мошенникам счета».

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время похищенное возвращено законным владельцам. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.