В Магнитогорске полицейские устроили погоню со стрельбой

Пьяный водитель игнорировал требования правоохранителей остановиться

В Магнитогорске полицейские решили проверить водителя отечественного автомобиля, который вел себя подозрительно. Однако требование инспекторов остановиться автомобилист проигнорировал. Сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, сообщили сегодня, 4 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе патрулирования полицейские обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21110, водитель которого вел себя подозрительно. Они потребовали остановиться, однако мужчина за рулем продолжил движение. Тогда инспекторы приняли решение организовать преследование.

«В процессе движения, направляясь в сторону республики Башкортостан, водитель грубо нарушал правила дорожного движения, выезжая на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, проезжая регулируемые перекрестки на запрещающий сигнал светофора, тем самым создавая опасную ситуацию, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства не реагировал»,— уточнили в ведомстве.

Тогда полицейские приняли решение применить оружие. Предупредительный выстрел в воздух водитель также проигнорировал, и инспекторам пришлось стрелять в колеса. В результате машина съехала с дороги, а правоохранители задержали водителя и его пассажира.

«За рулем преследуемой машины находился житель города Магнитогорска, 1990 года рождения, управлявший автомобилем в состоянии опьянения и не имеющий права на управление транспортными средствами. Также в салоне транспортного средства находился мужчина, 1995 года рождения, являющийся собственником данного транспортного средства»,— добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении водителя составили пять протоколов об административных нарушениях, в числе которых — управление транспортом в нетрезвом виде, неповиновение распоряжению сотрудника полиции, управление транспортом в период, не предусмотренный страховым полисом и другие.

Владельца автомобиля доставили в мировой суд Абзелиловского района, решается вопрос о привлечении его к ответственности за передачу управления лицу в состоянии опьянения.