В Магнитогорске полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

На нарушителя составили семь протоколов

В Магнитогорске сотрудникам ДТП пришлось применить оружие, чтобы остановить пытавшегося скрыться нетрезвого автомобилиста. В результате парня задержали. Оказалось, что ПДД он нарушает не впервые, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Местные жители заметили нетрезвого водителя ВАЗа на Мостовом проезде и сразу же сообщили о нем сотрудникам ГАИ. Прибывшие на место инспекторы при помощи громкоговорителя потребовали от автомобилиста остановиться, но тот проигнорировал требование и продолжил путь.

Пытаясь скрыться, водитель отечественного авто не обращал внимания на знаки, светофоры и постоянно выезжал на полосу встречного движения. Кроме того, автомобилист объезжал блокирующие ему путь полицейские машины, создавая на дороге опасные ситуации. Тогда сотрудники ДПС решили применить табельное оружие. Они открыли огонь по колесам, после чего нарушителя удалось задержать.

Им оказался 20-летний местный житель. Медосвидетельствование подтвердило, что он пьян. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В этот раз в его отношении составили семь протоколов. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.