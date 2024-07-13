В Магнитогорске полицейские разыскали пропавшую семилетнюю девочку

Ребенок заигрался и ушел далеко от дома

В Магнитогорске в полицию с заявлением о пропаже обратились родители семилетней девочки. По их словам, ребенок играл во дворе дома и вдруг исчез. Правоохранители сразу же приступили к поискам и вскоре нашли девочку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ориентировку с приметами ребенка полицейские передали всем службам. Вскоре похожую девочку заметили сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования территории района. Они подошли к ней и выяснили, что девочка действительно потерялась: она заигралась и ушла далеко от дома. Позвонить родителям она не могла, так как телефона с собой у нее не было.

Ребенка отвезли в отдел полиции, где ее уже ждали родители.

В Еткульском районе до сих пор продолжаются поиски 14-летнего Арслана Мохаммади. Поисковики, волонтеры, сотрудники МЧС, полицейские и просто неравнодушные люди прочесывают леса, болота, сады, колодцы и трассы. Результатов пока нет. По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело об убийстве.