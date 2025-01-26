В Магнитогорске полицейские изъяли контрафактных сигарет на 1,7 млн рублей

Подозреваемый в обороте нелегальной табачной продукции задержан

В Магнитогорске полицейские задержали предпринимателя, который торговал немаркированными сигаретами. Всего у него изъяли около 13 тысяч пачек немаркированных сигарет стоимостью более 1,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Бизнесмен хранил табачные изделия, не оклеенные специальными марками, в гаражном боксе. Там же он продавал сигареты, в том числе в розницу»,— сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте продукции в особо крупном размере (пункт «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ). Ему грозит до шести лет тюрьмы и крупный штраф. Мера пресечения подозреваемому избирается. Также правоохранители устанавливают канал поставки немаркированных сигарет.