В Магнитогорске полицейские изъяли 60 свертков с наркотиками у 23-летнего горожанина

Молодой человек планировал продавать запрещенные вещества

В Магнитогорске полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, изъяв у него 60 свертков с неопознанным веществом. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники магнитогорской патрульно-постовой службы обратили внимание на молодого человека, который бродил по территории гаражно-строительного кооператива с включенным фонариком. Было похоже, что мужчина что-то ищет. Сотрудники досмотрели магнитогорца и изъяли у него синтетическое наркотическое вещество массой менее одного грамма.Вскоре подозреваемый указал еще два тайника, где полицейские обнаружили и изъяли 60 свертков, которые направили на экспертизу.

Задержанным оказался не работающий 23-летний магнитогорец, который планировал продавать наркотики при помощи тайников-закладок.

Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»). Самое строгое наказание, которое может понести подозреваемый, — лишение свободы на 20 лет.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению. Подозреваемого заключили под стражу.

Напомним, вчера в Челябинской области полицейские изъяли более 11 кг наркотиков. Подозреваемые в производстве и сбыте запрещенных веществ южноуральцы заключены под стражу.

В Копейске сотрудники полиции задержали местного жителя, который выращивал коноплю в своей квартире. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.



В регионе ликвидировали две подпольные оружейные мастерские. Из незаконного оборота изъяты пистолеты, револьверы и винтовки.