В Магнитогорске подростков госпитализировали в состоянии комы после приема лекарства

Принимая опасные таблетки, девочки хотели испытать эйфорию

В минувшие выходные в Магнитогорске подростки отравились лекарством, принятым без назначения врача, и были госпитализированы в состоянии комы в стационар детской больницы, сообщили накануне, 19 июля, в пресс-службе Центра охраны материнства и детства города Магнитогорска.

В больницу в тяжелом состоянии после отравления лекарственным препаратом, выписываемым по рецепту, поступили девочки 13, 14 и 15 лет. Экстренную помощь подросткам оказывала дежурная реанимационная бригада.

«Все три девочки были доставлены бригадами скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Две девочки поступили ночью в состоянии комы, без осознания, реакция на раздражители полностью отсутствовала. Третья девочка поступилa на следующее утро в состоянии сопора, которое предшествует коме»,— прокомментировал врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Муштей.

Пока неизвестно, где подростки раздобыли опасное лекарство, но, как отмечают в пресс-службе медучреждения, он был при себе у одной из девочек в момент поступления в больницу. Вероятно, подростки, употребляя препарат, хотели достичь эйфории.

Полиция проводит проверку.