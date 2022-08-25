В Магнитогорске под подписку о невыезде отпустили водителя, насмерть сбившего 10‑летнюю девочку

Мать школьницы просит избрать Евгению Григорьеву строгую меру пресечения

21 августа на улице Полевой в Магнитогорске 49-летний водитель Kia Sportage насмерть сбил 10-летнюю девочку. В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения»). Евгения Григорьева отпустили под подписку о невыезде на время следствия. Мама погибшей школьницы не согласна с таким исходом. Об этом женщина написала в социальных сетях.

«Сегодня, 24 августа, мы похоронили нашу любимую доченьку. А сейчас, после похорон, мы узнали, что его отпустили домой. Я обращаюсь ко всем, кто увидит мой пост, поддержать меня, чтобы Евгений Григорьев не остался безнаказанным и получил максимально строгий срок. Мы написали жалобу, чтобы его опять арестовали до суда. Он не должен спокойно жить», — написала мама девочки.

По данным Первого областного информагентства, девочка переходила дорогу в неположенном месте.

«Возможно, это обстоятельство и сыграло роль. Ходатайствовать об аресте имеет право только следователь. Видимо, оснований для помещения обвиняемого в СИЗО следствие не усмотрело», — рассказал Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах.

В комментариях под постом матери погибшей девочки люди выражают семье соболезнования и выражают готовность помочь в обжаловании решения следствия.