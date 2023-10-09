В Магнитогорске пешеход распылил перцовый баллончик в лицо автомобилистке

Полиция разыскивает мужчину

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На перекрестке улиц Ленина и Первомайской в Магнитогорске пешеход распылил содержимое баллончика в лицо женщине, сообщила родственница потерпевшей.

Происшествие попало на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как водитель поворачивает на перекрестке и останавливается на пешеходном переходе рядом с мужчиной. Видимо, он испугался, что автомобиль остановился слишком близко от него и продемонстрировал неожиданную реакцию: подошел к приоткрытому окну в авто и распылил баллончик на женщину.

«Ничего не угрожало ни его жизни, ни здоровью. Родственнице было очень больно. Зачем нужно было это делать? Берегитесь его», — написала женщина.

Полиция Магнитогорска по факту происшествия проводит проверку.



«Полицейские устанавливают возможных свидетелей и очевидцев инцидента, проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности мужчины, причастного к происшествию. Уважаемые жители города! Если вы располагаете информацией о данном происшествии, просим сообщить в дежурную часть отдела полиции „Ленинский“ или по телефонам 102 и 112», — сообщили в УМВД по городу.

Как ранее сообщал наш сайт, на улице Калмыкова в Магнитогорске неизвестные обстреляли окна автобуса из пневматического оружия. Подозреваемых разыскивают.



