В Магнитогорске пенсионерка пострадала при столкновении двух авто

Женщину госпитализировали с ушибами и переломами

В Магнитогорске столкнулись две иномарки. В результате многочисленные травмы получил пассажир одного из авто, женщину госпитализировали, сообщили 13 декабря в пресс-службе ГИБДД по Магнитогорску.

Авария произошла в минувшее воскресенье, 12 декабря, в 12:45 на проспекте Карла Маркса, 125. 78-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Фиат-Альбеа», поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Киа-Сид», который двигался навстречу.

«В результате столкновения пассажир автомобиля „Фиат-Альбеа“ 71-летняя женщина госпитализирована с диагнозом: закрытый перелом бедра, ушиб грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы головы», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.